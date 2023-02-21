Tosun ailesinin acı günü

Çamlıbel köyünün sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Antrigulu köyünden olup Çamlıbel köyünde ikamet eden Hatice Tosun hakkın rahmetine kavuştu.
Hatice Tosun’un cenazesi bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına müteakip Çamlıbel Kabristanlığına defnedildi.
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