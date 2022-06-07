TMT’den bir acı kayıp daha

TMT’nin kuruluşundan itibaren ön saflarda ter döken ve “Fil Turgut” olarak bilinen Turgut Özkaloğlu hayatını kaybetti



VOLKAN ile TMT'nin efsanelerinden birini daha yitirdik. Eski Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensubu olan ve TMT’nin kuruluşundan itibaren ön saflarda ter dökerek ulusal davamıza büyük katkıları olan Turgut Özkaloğlu hayatını kaybetti.

Zerrin Özkaloğlu’nun eşi olan ve “Fil Turgut” olarak bilinen Özkaloğlu, bir evlat sahibiydi.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Turgut Özkaloğlu’nun cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip askeri törenle Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.

Özkaloğlu’nun acılı ailesi, sosyal medya hesaplarından acı haberi şöyle duyurdu:

“Acımız büyük,

"Her Türk Bir Volkandır" şiarı ile katıldığı Volkan Örgütü ve sonrasında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatında, Kıbrıs'ta Enosis'e karşı Türklüğün var olma mücadelesinin en ön saflarında kahramanca mücadele eden çınarımızı, ışığımızı kaybettik.

Turgut Özkaloğlu iki çok önemli özelliği, milliyetçiliği ve insanlara verdiği değer nedeni ile onu tanıyan herkes tarafından sevilip sayılıyordu...Tanrıdan rahmet dileriz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Turgut Özkaloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar’ın mesajı şöyle:

“Volkan ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kıymetli mensuplarından, Millî direnişin ve Kıbrıs'ta Enosis'e karşı Türklüğün var olma mücadelesinde en ön saflarında kahramanca mücadele eden, dava adamı FİL Turgut (ÖZKALOĞLU)’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. O, Kıbrıs Türk mücadelesinde ve Kıbrıs Türk’ü için yaptığı fedakârlıklarıyla her zaman minnetle yâd edilecektir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

