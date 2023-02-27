Tiyatro camiasının acı kaybı

Yıllarca tiyatro sahnelerinde ve Torba programında rol alarak herkesin sevgisini kazanan Ahmet Karabiber hayata veda etti

Ülkemizin sevilen tiyatro sanatçılarından Ahmet Karabiber yaşamını yitirdi.

Yıllarca tiyatro sahnelerinde ve Torba programında rol alarak herkesin sevgisini kazanan Ahmet Karabiber’in ölümü, ailesi ve tiyatro camiasını yasa boğdu.

Karabiber’in cenazesi, bugün Karaoğlanoğlu camiinde kılınacak öğle namazına müteakiben, Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karabiber ailesine taziye mesajı yayımladı.

Tatar'ın Taziye mesajı ise şöyle;

''Tiyatro sanatçımız Ahmet Karabiber’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Tiyatrosuna önemli hizmetleri geçmiş Ahmet Karabiber 1994 yılında Show Tv için çektirttiğim Geçmişin İzleri filminde rol aldığı sırada tanışma fırsatımız olmuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyorum.''

Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy da Ahmet Karabiber’in ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yaşar Ersoy’un mesajı şöyle:

“IŞIKLAR YOLDAŞIN OLSUN AHMET KARABİBER...

1991 yılında yollarımız kesişmişti dostum...

Kızın Kıymet Karabiber’i konservatuvar sınavlarına hazırlamamız için getirmiştin. Kızını konservatuvara gönderirken sen de kendini birden bire Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu sahnesinde, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununda, polis soruşturma amiri rolünde sahnede bulmuştun. İyi ki öyle olmuştu. İyi ki sana ısrar etmiştim. İyi ki sen de severek kabul etmiştin.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun o zor ve mücadele günlerinde bizlere omuz vermiştin...Yüreğini yüreğimizin, emeğini emeğimizin yanına, hiçbir karşılık beklemeden koymuştun. Emekli bir polis olarak sahnede hiç zorluk çekmemiştin, polis rolünde. Ama sahnenin tozunu yutmuştun bir kere... Tiyatroyu ve sahneyi çok sevmiştin. Amatör ruhunla, disiplinin ve sevginle, mütevazı tavrınla Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun birçok oyununda rol aldın. LBT Gençlik Tiyatrosu’nun oyunlarında da ilerlemiş yaşınla gençlerle birlikte çalıştın. Son görüşmemizde acı tatlı hatıralarımızı bir bir yad etmiştik... Hem gülmüş hem hüzünlenmiştik.

Evet dostum Ahmet Karabiber, bir tiyatro emekçisi olarak Kıbrıs Türk Tiyatrosuna hizmet verdin. Ve sen de o güzel insanlar gibi o güzel atlara binip sonsuzluğa gittin. Işıklar yoldaşın, hatıran daim olsun.”

