Tilki ailesinin acı günü

Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mağusa’nın bilinen ve sevilen ailelerinden Tilki ailesinin çınarı Zalihe Tilki dün vefat etti.

Tilki’nin cenazesi yarın Mağusa Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Mezarlığı’na defnedilecek.

