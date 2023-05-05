banner913
banner932
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
26 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
16 0
 
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
11 0
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
56 0
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
15 0
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
17 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
11 0
banner915

Tilki ailesinin acı günü

banner476

banner825
Tilki ailesinin acı günü
banner931
Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa’nın bilinen ve sevilen ailelerinden Tilki ailesinin çınarı Zalihe Tilki dün vefat etti.
Tilki’nin cenazesi yarın Mağusa Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Mezarlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.