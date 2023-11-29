Tepebaşı bir çınarını daha kaybetti

Lapta, Alsancak, Çamlıbel Belediyesi köylerinden Tepebaşı, bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Tepebaşı’nda ikamet eden Hüseyin Arslan bu sabah hayatını kaybetti.
Arslan’ın cenazesi bugün Tepebaşı Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Tepebaşı Mezarlığı’na defnedilecek.
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