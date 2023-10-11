Taşkıner ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Serdarlı köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyü sakinlerinden olan ve çevresince sevilen Ulviye Taşkıner bugün vefat etti.
Taşkıner’in cenazesi Serdarlı Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedildi.
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