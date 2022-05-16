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Tankut ailesinin acı günü

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Tankut ailesinin acı günü
Gönyeli'nin sevilen simalarından Tankut ailesinin çınarı Ahmet Taran Tankut vefat etti.
Dün hayatını kaybeden Tankut, bugün Gönyeli Cami'nde saat 14.00'te klınan cenaze namazının ardından Gönyeli Kabristanlığı'nda defnedildi.
Ahmet Taran Tankut'un vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntü yarattı.
 
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