Tankut ailesinin acı günü

Gönyeli'nin sevilen simalarından Tankut ailesinin çınarı Ahmet Taran Tankut vefat etti.

Dün hayatını kaybeden Tankut, bugün Gönyeli Cami'nde saat 14.00'te klınan cenaze namazının ardından Gönyeli Kabristanlığı'nda defnedildi.

Ahmet Taran Tankut'un vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntü yarattı.

