Taksicileri üzen veda

Lefkoşa'nın sevilen siması, taksici Yunus Özirfanoğlu hayatını kaybetti.
Aslen 'Teralı' olan ve yıllardır Lefkoşa'da ikamet eden, sevilen sayılan isim Taksici Yunus Özirfanoğlu hayatını kaybetti.
Özirfanoğlu'nun cenazesinin 7 Haziran Salı günü saat 11.00'de Lefkoşa'da İsmail Safa Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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