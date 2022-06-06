Taksicileri üzen veda

Lefkoşa'nın sevilen siması, taksici Yunus Özirfanoğlu hayatını kaybetti.

Aslen 'Teralı' olan ve yıllardır Lefkoşa'da ikamet eden, sevilen sayılan isim Taksici Yunus Özirfanoğlu hayatını kaybetti.

Özirfanoğlu'nun cenazesinin 7 Haziran Salı günü saat 11.00'de Lefkoşa'da İsmail Safa Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.