Sözen sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serdarlı köyünün çınarlarından olup Lefkoşa’da ikamet eden Yurdanur Sözen(Paşaoğlu) vefat etti.

Yurdanur Sözen’in cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

