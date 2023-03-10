banner913
banner932
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
14 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
22 0
 
17 0
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
9 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
15 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
8 0
banner915

Sözen sevenlerini yasa boğdu

banner476

banner825
Sözen sevenlerini yasa boğdu
banner931
Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün çınarlarından olup Lefkoşa’da ikamet eden Yurdanur Sözen(Paşaoğlu) vefat etti.
Yurdanur Sözen’in cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.