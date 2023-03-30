Soyluer, sevenlerini üzdü

Girne sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Geçitkaleli olup uzun yıllardan beridir Girne’de yaşamını sürdüren Bahire Soyluer dün vefat etti.

Soyluer’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

