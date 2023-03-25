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Soykır, hayata tutunamadı

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Soykır, hayata tutunamadı
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Boğazköy’de 4 Mart tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Meriç Soykır (E-66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 4 Mart tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan motosiklet sürücüsü Meriç Soykır (E-66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi. 
Soykır'ın cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip, Girne Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedildi.
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