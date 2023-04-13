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Soyer ailesinin acı günü

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Soyer ailesinin acı günü
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Koççatlı olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde hayatını sürdürmekte olan Pembe Soyer bugün vefat etti.
Pembe Soyer’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail  Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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