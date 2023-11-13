banner913
banner932
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
38 0
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
27 0
 
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
23 0
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
27 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
21 0
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
43 0
banner964
banner985

Şonya sevenlerini yasa boğdu

banner476

banner974
Şonya sevenlerini yasa boğdu
banner971
İskele bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmeni üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnakalı olup 1974 sonrasında hayatını İskele’de sürdüren Mehmet Şonya dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Şonya’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Mehmet Şonya’nın cenazesi bugün İskele Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.