Şonya sevenlerini yasa boğdu

İskele bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmeni üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnakalı olup 1974 sonrasında hayatını İskele’de sürdüren Mehmet Şonya dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Şonya’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Mehmet Şonya’nın cenazesi bugün İskele Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedildi.

