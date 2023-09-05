Şöföroğlu sevenlerini üzdü

Ülkemiz sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda çalışan, daha sonra ise Serena Grup çatısı altında da görev yapan Turgay Şoföroğlu dün hayata gözlerini yumdu.

Şöföroğlu’nun cenazesi, 06 Eylül 2023 Çarşamba günü (yarın) Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda ebedî istirahâtgâhına uğurlanacak.

