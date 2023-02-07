Şeyma Köse ve bebeği hayata tutunamadı

İskendurun'da enkaz altında bulunarak ağır yaralı olarak kurtarılan Şeyma Köse ve minicik yavrusu hayata tutunamadı.

Şeyma'nın yeğeni Orhan Köse acı haberi "Hatay-İskenderun'da bulunan halamın kızı Şeyma Köse ve minicik yavrusu maalesef depremde hayatını kaybetmiştir. Rabbim mekanını cennet eylesin..." notuyla paylaştı.

Ahmet Sennaroğlu ise yaptığı paylaşımda “Bölgemize Kötü Haber Geldi. Fatma Köse ablamızın Kızı Şeyma Köse ve Torunu Poyrazı kaybettik... Özelde Tüm Köse Ailesinin ve Genelde Tüm Ülkemizin Başı Sağolsun.. Işıklar içinde uyuyun...” ifadelerine ye verdi.