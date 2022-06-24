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Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
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Sevgül Taş sevenlerini üzdü

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Güzelyurt’un her geçen gün büyüyen köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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Sevgül Taş sevenlerini üzdü
Akçay’da hayatını sürdüren Taş ailesinin sevilen ismi Sevgül Taş dün hayatını kaybetti.
Taş, Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
 
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