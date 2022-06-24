Sevgül Taş sevenlerini üzdü

Güzelyurt’un her geçen gün büyüyen köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akçay’da hayatını sürdüren Taş ailesinin sevilen ismi Sevgül Taş dün hayatını kaybetti.

Taş, Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

