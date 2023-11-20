Aslen Tepebaşılı olup uzun yıllardan beridir Gönyeli’de yaşamını sürdüren çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Ayşe Oğuz, bugün hayatını kaybetti.
Oğuz’un vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Ayşe Oğuz’un cenazesi bugün Alayköy Sanayi Bölgesi Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Gönyeli Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.