Aslen Tepebaşılı olup uzun yıllardan beridir Gönyeli’de yaşamını sürdüren çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Ayşe Oğuz, bugün hayatını kaybetti.

Oğuz’un vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Ayşe Oğuz’un cenazesi bugün Alayköy Sanayi Bölgesi Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Gönyeli Mezarlığı’na defnedildi.





