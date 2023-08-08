Sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa ve basın camiası sevilen bir simasını daha kaybetmenin acısını yaşıyor.

Aslen Karağaç sakini olan ve uzun yıllardan beridir Lefkoşa'da yaşayan Figen Altınkalp Peler dün vefat etti.

Peler'in vefatı, başta ailesi olmak üzere arkadaşları ve basın camiasında üzüntüyle karşılandı.

Figen Peler, uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi'nde çalışmıştı.

Peler'in cenazesi, bugün Şefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoaş Mezarlığı'na defnedildi.