Sevenlerini yasa boğdu

Polis, 44 yaşındaki Burçin Özkuş’un, Zeytinlik’te ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.30 sıralarında, Burçin Özkuş (E-44), Zeytinlik’te ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Özkuş’un, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

