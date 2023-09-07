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Sevenlerini üzdü

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Sevenlerini üzdü
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Doğu ailesinin çınarı olan Nevin Doğu bugün hayata gözlerini yumdu.
Doğu’nun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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