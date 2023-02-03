Sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden olan Büyükhüseyin ailesinin sevilen siması Zehra Büyükhüseyin dün vefat etti.

Zehra Büyükhüseyin’in cenazesi bugün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.



