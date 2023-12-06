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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Beşparmak dağlarının güney yamaçlarındaki güzel köylerimizden Görneç sevilen bir ismini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Göörneç köyünün sevilen simalarından, emekli gardiyan Mustafa Atamel hayatını kaybetti.
Bir süredir kayıp olarak aranan Atamel, ölü olarak bulundu.
Atamel'in ölüm haberi bölgeyi yasa boğdu.
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