Sevenleri yasta

İskele bölgesinin şirin yerleşim yerlerinden olan Kilitkaya köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Klitikaya köyünün sevilen çınarı birçok sporcunun hayatına dokunan Ali Mülayim hayatını kaybetti.

Kilitkaya Zafer Spor Kulübü’nde yıllarca başkanlık ve yöneticilik yapan Ali Mülayim'in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Mülayim, bugün Kilitkaya Köyü’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kilitkaya Kabristanlığı’na defnedilecek.

