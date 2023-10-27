Sevenleri yasta

Gazimağusa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa sakinlerinden olan yardımseverliğiyle bilinen Eyyüp Nesip bugün vefat etti.

75 yaşındaki Nesip’in cenazesi yarın Gazimağusa Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

