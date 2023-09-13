Sevenleri yasta

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan ve Güvener ailesinin çınarı Sevil Güvener bugün vefat etti.
Güvener’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri yasa boğdu.
Sevil Güvener’in cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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