Sevenleri yasta

Girne bölgesi köylerinden Karşıyaka sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nd (BRTK) uzun yıllardır görev yapan Hüseyin Önal dün vefat etti.

Önal, bugün Karşıyaka Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Karşıyaka Kabristanlığı’na defnedilecek.

