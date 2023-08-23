Sevenleri yasta

Ülkemiz iş dünyası sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Onan LTD. kurucularından olan Süleyman Onan bu sabah hayatını kaybetti.

Eski cemaat meclisi üyesi Ümit Onan'nın oğlu olan Süleyman Onan, gerek baba şefkati gerekse dürüstlüğüyle hem çalışanları hem de iş dünyası tarafından sevilen bir simaydı.

Onan’ın cenazesi Cuma günü Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Onan’ın yaslı ailesine ve sevenlerine Halkın Sesi Gazetesi olarak başsağlığı ve sabırlar dileriz…



