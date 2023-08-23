banner913
banner932
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
12 0
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
12 0
 
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
13 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
11 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
17 0
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
22 0
banner964

Sevenleri yasta

banner476

banner825
Sevenleri yasta
banner971
Ülkemiz iş dünyası sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Onan LTD. kurucularından olan Süleyman Onan bu sabah hayatını kaybetti.
Eski cemaat meclisi üyesi Ümit Onan'nın oğlu olan Süleyman Onan, gerek baba şefkati gerekse dürüstlüğüyle hem çalışanları hem de iş dünyası tarafından sevilen bir simaydı.
Onan’ın cenazesi Cuma günü Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Onan’ın yaslı ailesine ve sevenlerine Halkın Sesi Gazetesi olarak başsağlığı ve sabırlar dileriz…

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.