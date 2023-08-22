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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yenierenköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yenierenköy sakini ve emekli polis olan Ekrem Can dün gece vefat etti.
Can’ın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi yasa boğdu.
Ekrem Can’ın cenazesi, bugün Yenierenköy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yenierenköy Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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