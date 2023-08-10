Sevenleri yasta

Girne’nin tanınmış ailelerinden Uz ailesinin acı günü.

Uz ailesinden Neşe Uz’un hayatını kaybetmesi sevenlerini ve ailesinin yasa boğdu.

Neşe Uz yarın Girne Beylerbeyi’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Neşe Uz’un oğlu Alpan Uz ise kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla annesine veda etti.

Alpan Uz’un paylaşımı şu şekilde:

“Canımdan çok sevdiğim, anılara ve hayata sığmayan, adı gibi neşeli, yol göstericim, hayatımın anlamı, asaleti ve güçlü duruşuyla hayatıma her zaman ışık tutan, en yakınımı Annemi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz, senin oğlun olmak bir ayrıcalıktır, sen beni hiç bakmadın, biliyorum elinde olsa yine asla bırakmazdın, seni sahip olduğun değerlerinle yaşatacağım anne, seni çok ama çok seviyorum Anne.”