Sevenleri yasta

Aslen Ayanni(Aydın) köyünden olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Hüseyin Kuruç(Reşat) vefat etti.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan Kuruç’un vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
Kuruç, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
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