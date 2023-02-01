Sevenleri yasta

Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlı Mormenekşe köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mormenekşe sakini Aykum ailesinin sevilen siması olan Halide Aykum dün hayatını kaybetti.
Aykum’un cenazesi 02 Şubat 2023 Perşembe günü Mormenekşe Camisi’nde
kılınacak öğle namazını müteakip Mormenekşe Mezarlığı’nda defnedilecek.
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