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Sevenleri şokta

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Sevenleri şokta
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Girne sevilen simalarından birini daha zamansız kaybetmenin şokunu yaşıyor.
Girne’nin sevilen isimlerinden Marangoz ustası Mustafa Benlioğlu’nun bugün vefat etti.
Benlioğlu’nun zamansız vedası ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Girne’nin tanınmış esnaflarından olan Mustafa Benlioğlu 52 yaşındaydı. ‘Marangozluk’ işi ile tanınan Benlioğlu’nun zamansız vedasını kardeşi sosyal medya üzerinden duyururken, cenazesi ile ilgili henüz bilgi verilmedi.
 
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