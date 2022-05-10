Sevda Beray sevenlerini üzdü

Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy sakini Sevda İzzet Beray bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Beray, yarın öğle namazına müteakip Çatalköy Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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