banner913
banner932
Gökyüzünde görsel şölen
Gökyüzünde görsel şölen
19 0
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
16 0
 
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
15 0
Ağır vasıtalar için önlem çağrısı
Ağır vasıtalar için önlem çağrısı
13 0
Miracle Karşıyaka’da tempo yüksek
Miracle Karşıyaka’da tempo yüksek
26 0
Kıb-Tek, münhal sınavlarının önceden bildirilen saat ve okul salonlarında yapılacağını duyurdu
Kıb-Tek, münhal sınavlarının önceden bildirilen saat ve okul salonlarında yapılacağını duyurdu
18 0
Meclis Başkanı Töre, Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti
Meclis Başkanı Töre, Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti
20 0
banner964

Şeref Alcan’ın ölüm sebebi, kalp ve böbrek yetmezliği...

banner476

Tuzla’daki evinde, cumartesi günü aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 58 yaşındaki Şeref Alcan’a otopsi yapıldı.

banner825
Şeref Alcan’ın ölüm sebebi, kalp ve böbrek yetmezliği...
banner971
Tuzla’daki evinde, cumartesi günü aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 58 yaşındaki Şeref Alcan’a otopsi yapıldı.


Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alcan’ın ölüm sebebi “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak tespit edildi.
-Özağaç’ın kan ve doku örnekleri alındı
Öte yandan, pazar günü Alsancak’ta yüzme havuzunda rahatsızlanarak yaşamını yitiren 40 yaşındaki Fatih Özağaç’a da otopsi yapılarak, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Özağaç’ın ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.