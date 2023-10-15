Serdarlı Mehmet abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Serdarlı bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Serdarlı köyü sakinlerinden ve Serdarlı Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün efsaneleri arasında yer alan Mehmet Bayraktar (CON) bugün vefat etti.

Bayraktar'ın cenazesi yarın Serdarlı Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığına defnedilecek.