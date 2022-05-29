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Serdarlı bir simgesini daha kaybetti

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Serdarlı bir simgesini daha kaybetti
Mesarya bölgesinin köklü Türk köylerinden olan Serdarlı bir simge ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Serdarlı Futbol Kulübü’nde futbol oynayan ve ‘Kaptan’ olarak bilinen Gürsel Küçükoğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Küçükoğlu, bugün ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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