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Şengül Yeşilbaş sevenlerini üzdü

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Şengül Yeşilbaş sevenlerini üzdü
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Mesarya bölgesinin şirin köylerinden Turunçlu sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Turunçlu köyünün sevilen isimlerinden, güler yüzlülüğüyle bilinen Şengül Yeşilbaş vefat etti.
Yeşilbaş, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Turunçlu Mezarlığı’na defnedildi.
 
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