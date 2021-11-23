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Semiha Adsız yaşamını yitirdi

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Semiha Adsız yaşamını yitirdi
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Mesarya bölgesi köylerinden Serdarlı köyü sevilen bir simasına daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı sakini Semiha Adsız(Büyükadam) bugün sabah hayata gözlerini yumdu.
Merhume bugün kılınan öğle namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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