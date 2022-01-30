Şefkat Galip gözyaşlarıyla defnedildi

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 94 yaşındaki Şefkat Galip bugün defnedildi.
Ülkemizin tanınmış iş adamlarından Kascon şirketi ortağı Kemal Sergen’in kayınvalidesi olan Şefkat Galip’in cenazesi bugün Ozanköy Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ozanköy Kabristanlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Galip'in ailesi, sevenleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da katıldı.
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