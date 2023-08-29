Saygı ailesi ysta

Gine sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Belpaz Yatırım LTD. Sekreteri Özcan Saygı ile Doğan Türk Birliği'nin oyuncusu Selim Saygı'nın babaları Girne Belediyesi eski personeli Suat Saygı dün vefat etti.

Saygı'nın cenazesi bugün kılınacak ikindi namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.