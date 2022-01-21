Sanat camiasını üzen veda

Gazimağusa ve sanat camiası sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa’da sevilen sayılan bir kişilik olan Harber Akbay bugün vefat etti.

İyi bir piyanist ve müzisyen olarak tanınan Akbay’ın vefatı sanat dünyasında da üzüntüyle öğrenildi.

Akbay yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

