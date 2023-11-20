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Salih Öneren vefat etti

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Salih Öneren vefat etti
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkenin sevilen simalarından Salih Kemal Öneren yaşamını yitirdi. Öneren’in cenazesi, yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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