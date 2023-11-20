Salih Öneren vefat etti

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkenin sevilen simalarından Salih Kemal Öneren yaşamını yitirdi. Öneren’in cenazesi, yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.