banner762
banner815
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
11 0
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
24 0
 
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
10 0
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
75 0
74 0
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
26 0
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
16 0
banner797
banner854

Sakallı ailesinin acı günü

banner476

banner825
Sakallı ailesinin acı günü
Aslen Güzelyurtlu olup uzun yıllardır Lefkoşa'da yaşayan Sakallı ailesinin çınarı Hasan Sakallı hayata gözlerini yumdu.
Op.Dr. Mustafa Sakallı'nın babası da olan Hasan Sakallı dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Sakallı, bugün Gönyeli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Gönyeli mezarlığına defnedilecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.