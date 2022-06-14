Sakallı ailesinin acı günü

Aslen Güzelyurtlu olup uzun yıllardır Lefkoşa'da yaşayan Sakallı ailesinin çınarı Hasan Sakallı hayata gözlerini yumdu.
Op.Dr. Mustafa Sakallı'nın babası da olan Hasan Sakallı dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Sakallı, bugün Gönyeli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Gönyeli mezarlığına defnedilecek.
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