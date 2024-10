Sahipsiz hayvanlar öksüz kaldı

Ülkemizde sahipsiz hayvanlar için verdiği mücadele ile tanınan Carole King hayatını kaybetti.King'in vefatını Altın Patiler Derneği duyurdu...Altın Patiler Derneği'nin açıklaması şöyle:"Ülkemizdeki sahipsiz çocuklar için verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Düzenli olarak Gönyeli çocukları ve LRR çocukları için düzenlenen kermeslerde karşılaşırdık. Sevgi dolu bakışlarını ve hoş sohbeti gerçekten unutulmaz. Pet hoteldeki çocuklarımızı her hafta düzenlediği yürüyüş ekipleriyle dolaştırır ilgilenirdi, yuvalandıklarında bizim kadar sevinirdi. Tüm emeklerin için dokunduğun her can için çok teşekkür ederiz...Güzel kalbini asla unutmayacağız."Rahat uyu Carole