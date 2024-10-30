banner913
banner932
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
46 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
22 0
 
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
25 0
İsias Otel raporu...
İsias Otel raporu...
114 0
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
23 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
27 0
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
24 0
banner1059

Sahipsiz hayvanlar öksüz kaldı

banner1020

banner1045
Sahipsiz hayvanlar öksüz kaldı
banner971
Ülkemizde sahipsiz hayvanlar için verdiği mücadele ile tanınan Carole King hayatını kaybetti.
King'in vefatını Altın Patiler Derneği duyurdu...

Altın Patiler Derneği'nin açıklaması şöyle:
"Ülkemizdeki sahipsiz çocuklar için verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Düzenli olarak Gönyeli çocukları ve LRR çocukları için düzenlenen kermeslerde karşılaşırdık. Sevgi dolu bakışlarını ve hoş sohbeti gerçekten unutulmaz. Pet hoteldeki çocuklarımızı her hafta düzenlediği yürüyüş ekipleriyle dolaştırır ilgilenirdi, yuvalandıklarında bizim kadar sevinirdi. Tüm emeklerin için dokunduğun her can için çok teşekkür ederiz...
Güzel kalbini asla unutmayacağız."
Rahat uyu Carole
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.