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Şahiner ailesinin acı günü

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Şahiner ailesinin acı günü
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in babası Nevzat Şahiner hayatını kaybetti.
Uzun yıllar öğretmenlik yaparak Lefke bölgesinde birçok değerli insanı yetiştiren Nevzat Şahiner’in vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Salahi Şahiner, acısını sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:
“Canımızı, Babamızı, Nevzat Hocamızı kaybetmenin tarifi mümkün olmayan acısı içerisindeyiz. Cenazesi 1 Eylül Cuma günü Doğancı Camiisinde kılınacak öğle namazını müteakip Doğancı Mezarlığında toprağa verilecektir. Tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur.”
 
 
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