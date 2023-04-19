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Şahali'nin acı günü

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Şahali'nin acı günü
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CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin dayısı Erol Baha, bu sabah hayatını kaybetti.
Baha’nın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Acı haberi kişisel sosyal medya hesabından duyuran CTP Milletvekili Erkut Şahali; “Hayattaki son dayım Erol Baha bu sabah bize veda etti. Candın sen dayı, hep öyle kalacaksın. RIP Boss...” ifadelerine yer verdi.
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