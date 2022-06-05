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Sağlık camiası bir değerini daha kaybetti

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Sağlık camiası bir değerini daha kaybetti

Eski Sağlık Bakanlarından Dr. Nuri Gökşin, hayatını kaybetti.

Gökşin, Sibel Siber’in başbakanlığındaki hükümette 13 Haziran-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında Demokrat Parti’den atanarak Sağlık Bakanlığı yapmıştı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, eski Sağlık Bakanlarından Dr. Nuri Gökşin'nin vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Altuğra mesajında “Sağlık alanında farklı kademelerde uzun yıllar hizmet vermiş, değerli büyüğümüz Dr. Nuri Gökşin'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Dr Gökşin, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde uzun yılar hizmet vermiş, başhekimlik yanında müsteşarlık ve bir dönem Sağlık Bakanlığı görevini başarı ile yürüterek, kendini sağlığa adamış ve  önemli katkılarda bulunmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sağlık  camiasına, yakınlarına ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

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