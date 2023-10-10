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Sadun ailesi yasta

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Sadun ailesi yasta
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Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Akçay bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Koççatlı olup Akçay’da ikamet eden Osman Sadun bugün vefat etti.
Sadun’un cenazesi 11 Ekim 2023 Çarşamba Günü (yarın) Lefkoşa İsmail Sefa Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
 
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