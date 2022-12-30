Sadun ailesi yasta

İskele bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Boğaztepe sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnakalı olup İskele’ye bağlı Boğaztepe köyünde sakin Huriye Sadun bugün vefat etti.
Huriye Sadun’un cenazesi yarın (31/12/2022 Cumartesi) kılınacak öğle namazından sonra İskele Mezarlığına defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.