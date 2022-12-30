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Sadun ailesi yasta

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Sadun ailesi yasta
İskele bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Boğaztepe sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnakalı olup İskele’ye bağlı Boğaztepe köyünde sakin Huriye Sadun bugün vefat etti.
Huriye Sadun’un cenazesi yarın (31/12/2022 Cumartesi) kılınacak öğle namazından sonra İskele Mezarlığına defnedilecek.
 
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