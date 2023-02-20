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Reyhan Abatay vefat etti

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Reyhan Abatay vefat etti
Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Mağusa'nın sevilen simalarından, Elektrik Kurumu emeklisi, elektrik mühendisi Reyhan Abatay dün vefat etti. 1954 doğumlu Abatay'ın vefatı Mağusa'da ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Reyhan Abatay'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
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