Reyhan Abatay vefat etti

Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Mağusa'nın sevilen simalarından, Elektrik Kurumu emeklisi, elektrik mühendisi Reyhan Abatay dün vefat etti. 1954 doğumlu Abatay'ın vefatı Mağusa'da ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Reyhan Abatay'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.